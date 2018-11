Show incendiar la turneul Eagles MMA, de la Chisinau. Bielorusul Ivan Zhvirblia a cucerit centura de campion, dupa ce l-a invins la puncte pe moldoveanul Grigore Panfilii - VIDEO

Ivan Zhvirblia a fost superior in principalul duel al serii, cu Grigore Panfilii, pentru centura de campion in categoria usoara. Desi a inceput mai slab, bielorusul a fortat in rundele 2, 3 si 4 si a trimis cateva lovituri superbe spre adversar.

In ultima runda, Panfilii a incercat sa obtina victoria print-un procedeu, insa adversarul s-a aparat exemplar. Zhvirblia a castigat prin decizia unanima a arbitrilor si i-a luat centura moldoveanului.

Ivan ZHVIRBLIA, CAMPION EAGLES: "A fost o lupta importanta. La unii se intampla doar o data in viata, la altii de multe ori. Am avut o dorinta imensa de cuceri centura si am facut-o. Am fost bine motivat. Le multumesc antrenorilor mei. "

O victorie dramatica a obtinut aseara Alexander Romanov. Moldoveanul si-a fracturat un deget la mana dreapta, in debutul luptei, dar a continuat si l-a invins pe rusul Sultan Murtazaliev, prin knock-out tehnic, in a treia runda.

Alexander ROMANOV, LUPTATOR MOLDOVA: "Domnul m-a ajutat astazi sa castig. Pentru asta, vreau sa multumesc familiei mele, echipei si sa-mi cer scuze de la mama si sotia mea, care sunt nevoite sa suporte asta. "

Si Luca Poclit a smuls o victorie superba, in duelul cu Ilkin Gasimov, din Azerbaidjan. Luptatorul nostru a reusit un procedeu de strangulare, in a treia runda.

Luca POCLIT, LUPTATOR MOLDOVA: "M-am asteptat sa fac un knockout in prima runda, dar nu mi-a iesit. Am crezut ca adversarul e un pic mai slab, dar a venit pregatit."

Totodata, moldovenii Vasile Suprovici si Mihail Sirbu au cedat luptele, cu sportivi din Kazahstan si Franta.

Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA: "Lupte bune, interesante, la limita, foarte tehnice si tactice."

Turneul Eagles MMA, desfasurat la Sala Polivalenta din capitala, a fost la a 10-a editie. Urmatoarea este programata pentru luna februarie.