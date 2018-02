Show incendiar la turneul MMA Eagles 8 desfasurat in capitala. 26 de luptatori au intrat in octagon si au facut ce stiu mai bine, si-au impartit pumni si picioare - VIDEO

Show incendiar la turneul MMA Eagles 8 desfasurat aseara in capitala. 26 de luptatori au intrat in octagon(ring) si au facut ce stiu mai bine, si-au impartit pumni si picioare. Alexandr Romanov a castigat centura de campion interimar in categoria grea, dupa ce si-a doborat adversarul, prin KO, in mai putin de un minut.