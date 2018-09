Show la prima conferinta de presa inainte de lupta megaduelului Nurmagomedov - McGregor. Cei doi si-au aruncat vorbe grele si au venit fata in fata, pentru duelul privirilor - VIDEO

„Nu va atingeti, va rog.”

De pe scena, McGregor a avut si un conflict cu un membru al echipei lui Nurmagomedov.

„Inchide-ti gura! Nu vorbi niciodata despre mine. Fii atent cand sunt aproape.”

La conferinta de presa, Khabib Nurmagomedov a fost calm, in timp ce adversarul sau irlandez s-a dat in spectacol.

„– Eu am venit sa-l distrug pe acest baiat. Distruge-ma! Ai spus sa te anunt unde ma aflu. Eu sunt aici, chiar in fata ta. Nu m-ai vazut din autocar? Tu te-ai predat de patru ori. Te-ai predat ca o gaina. O sa lovesc capul tau de podea. Eu stiu ca ii este frica de o lovitura tare, iar daca iti este frica de lovitura mea, o vei resimti ca o pusca cu doua tevi.”

In aprilie, McGregor si alte cateva persoane au atacat un autocar cu luptatori, in care a fost si Nurmagomedov. Irlandezul a fost arestat, iar apoi a aparut in judecata. El si-a recunoscut vina si a scapat doar cu o cautiune de 50 de mii de dolari. Khabib Nurmagomedov detine centura de campion UFC, in categoria usoara.

Conor McGregor a fost campion in doua categorii, dar irlandezul a fost deposedat de centuri pentru ca nu a luptat din noiembrie 2016. Megaduelul dintre Nurmagomedov si McGregor va avea loc la Las Vegas, pe 6 octombrie.