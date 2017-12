Show la un meci din Campionatul Frantei. PSG a obtinut o noua victorie clara, iar Neymar a marcat doua goluri - VIDEO

Pe banner-ul fanilor echipei Rennes era infatisat Darth Vader, personajul filmelor Star Wars. Nici melodia din film nu a lipsit. Suporterii gazdelor au dorit, astfel, sa-i sperie pe fotbalistii de la Paris Saint-Germain, insa nu au resit.

Parizienii au castigat meciul cu 4 la 1. Neymar si Mbappe au marcat cate un gol, in prima repriza. Dupa pauza, show-ul a continuat. Rennes a redus din diferenta, iar apoi Cavani a inscris. Imediat, doi suporteri au patruns pe teren in costumele Testoaselor Ninja.

Peste un minut, Neymar a marcat inca o data, iar PSG s-a impus cu 4 la 1. Echipa conduce in Campionatul Frantei, cu 47 de puncte. AS Monaco are cu 9 puncte mai putin.