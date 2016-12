Show total in Campionatul Italiei. 3 meciuri dintre cele jucate aseara s-au lasat cu 17 goluri marcate - VIDEO

Pietro Pellegri, atacantul clubului Genoa, a aparut pe teren pe finalul meciului cu Torino. Astfel, Pellegri, in varsta de 15 ani si 280 de zile, a egalat recordul lui Amedeo Amadei, care a jucat primul sau meci in Campionatul Italiei la aceeasi varsta in anul 1937.

Cateva partide de aseara, din peninsula, au fost de-a dreptul senzationale. Fiorentina a jucat, acasa, cu Napoli, iar Insigne a deschis scorul cu un sut fantastic de la distanta. In repriza secunda, Bernardeschi a egalat, Mertens a readus-o pe Napoli in avantaj, apoi acelasi Bernardeschi a facut 2 la 2.

Mai tarziu, Zarate a punctat si el si se parea ca Fiorentina va castiga, insa, in prelungiri, Napoli a obtinut un penalty, Gabbiadini l-a transformat si partida s-a incheiat cu scorul de 3 la 3. Intr-un alt meci halucinant, echipa moldoveanului Artur Ionita, Cagliari a primit vizita formatiei Sassuolo.

Oaspetii au condus la un moment dat cu 3 la 1, insa din minutul 34 au jucat in zece oameni, Pellegrini fiind eliminat pentru un fault dur. Cagliari a revenit fabulos si i-a distrus pe adversari. Borriello a marcat un gol, iar Farias a inscris de doua ori si Cagliari a castigat partida cu 4 la 3.



Inca un meci de ieri, cel dintre AS Roma si Chievo, s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 3 la 1. El Shaarawy, Dzeko si Perotti si-au trecut numele pe lista marcatorilor, la gazde. AS Roma ocupa locul secund in campionat, cu 38 de puncte. Juventus e lider cu 42 de puncte, dar are un meci rezerva.