Show total in Cupa Moldovei. Zimbru Chisinau a invins-o, astazi, pe Zaria Balti, scor 7 la 1 si s-a calificat in semifinale - VIDEO

Zaria a venit in capitala cu avantajul victoriei din mansa tur, scor 3 la 2. Baltenii au primit, insa, o lovitura grea deja in minutul 20. Fundasul Santos a primit al doilea cartonas galben pentru un fault in careu si a fost eliminat. Teixeira a transformat penalty-ul si asa a pornit masina de goluri a zimbrilor. Tigirlas a dublat avantajul galben-verzilor, iar apoi Obekop a profitat de o gafa imensa a portarului advers si a inscris pentru 3 la 0.

Dupa pauza, ploaia de goluri a continuat. Semedo si Radu Scoarta au inscris cate o data. Ambianta Zaria a redus din diferenta, iar gazdele au raspuns prin alte 2 goluri, reusite de aceiasi Teixeira si Scoarta. Zimbru a castigat cu 7 la 1 si este in semifinalele Cupei Moldovei.

Sorin COLCEAG, ANTRENOR ZIMBRU: "Pentru mine e greu sa de care meci sunt multumit, daca privim doar prin prisma rezultatului se poate spune ca da, daca privim prin prisma jocului si felul cum s-a implicat si reusitele de pe teren, mai sunt meciuri care trebuiesc apreciate."

Dorin FURTUNA, JUCATOR ZIMBRU: “Suntem foarte bucurosi ca am obtinut o victorie, am facut inca un pas in cupa, le multumim spectatorilor care au venit la meci si suntem foarte bucurosi si am obtinut o atmosfera vesela la noi in echipa.”

Alexei CIORBA, JUCATOR ZIMBRU: “Este un alt nivel parte de a doua echipa, chiar si divizia A, e un nivel ridicat aici.”

Tot astazi, in semifinalele cupei s-a calificat Sheriff, care a invins-o pe Speranta cu 3 la 0. Sfantul Gheorghe a cedat in meciul cu Dinamo-Auto, scor 1 la 2, dar s-a calificat gratie victoriei din tur, cu 3 la 0.