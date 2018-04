Show total in derby-ul Italiei. Juventus a invins miraculos formatia Inter Milano - VIDEO

Higuain a adus o victorie nesperata pentru Juventus in derby-ul contra lui Inter. Atacantul oaspetilor a marcat in minutul 89 golul de 3 la 2 pentru campioana Italiei.

Lucrurile au inceput perfect pentru Juventus. In minutul 13, Costa a deschis scorul, iar imediat, Inter a ramas in 10 oameni. Chiar si asa, gazdele au iesit in avantaj in partea secunda. Mai intai Icardi a inscris in minutul 52...

Ca mai apoi Barzagli sa inscrie in propria poarta. Campioana in exercitiu insa a reusit o revenire in care nimeni nu mai credea. Egalarea a venit dupa un sut deviat a lui Cuadrado, iar Higuain a dat lovitura la urmatoarea faza. Dupa victoria de aseara, Juventus va ramane pe prima pozitie in campionatul Italiei, indiferent de rezultatul meciului dintre Napoli si Fiorentina.

Tot ieri, AS Roma a trecut cu 4 la 1 de Chievo. Dzeko a reusit o dubla.