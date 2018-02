Show total, in Liga Campionilor. Real Madrid a invins formatia PSG, scor 3 la 1, in optimi de finala - VIDEO

Formatia Paris Saint-Germain a lovit prima, in megaduelul de aseara. A inscris Rabiot. Real Madrid a avut mai multe ocazii de gol, in prima repriza, dar a marcat din penalty, prin Cristiano Ronaldo, in minutul 45.

Portughezul a stabilit, astfel, doua recorduri – a devenit primul jucator din istorie care inscrie 100 de goluri pentru un singur club, in Liga Campionilor, si primul care marcheaza cel putin 10 goluri in 7 sezoane consecutive ale competitiei. Dupa pauza, Cristiano Ronaldo a inscris inca o data, iar apoi Marcelo a facut 3 la 1, din pasa lui Asensio. O victorie mare pentru galactici, iar returul de la Paris promite sa fie unul incendiar.

Cristiano RONALDO, ATACANT REAL MADRID: “A fost foarte important. Atunci cand marchezi goluri, iar echipa castiga, e ceva special. Astazi m-am evidentiat, mi-am ajutat echipa cu 2 goluri, dar stim ca duelul nu e incheiat. Trebuie sa mergem acolo, sa incercam sa castigam, sa marcam, sa fim capabili sa trecem de presiune si sa ne calificam. ”

Tot aseara, FC Liverpool a demolat, in deplasare, gruparea FC Porto. Cormoranii s-au impus cu un neverosimil 5 la 0. Mane a fost autorul unui hat-trick de senzatie, iar Salah si Firmino au marcat cate un gol. Partidele retur, de la Liverpool si Paris, sunt programate pentru 6 martie.