Show total in prima zi din 2018 in NHL. Buffalo Sabres si New York Rangers s-au duelat in aer liber in traditionalul clasic al iernii din liga nord-americana de hochei - VIDEO

Prima zi a anului a adus unul dintre cele mai asteptate meciuri ale sezonului in NHL. Buffalo Sabres si New York Rangers s-au intalnit in cea de-a zecea editie a clasicului iernii din liga nord-americana de hochei.

La minus 9 grade, cele doua echipe au avut o evolutie incendiara in fata a 42 de mii de fani. Pe arena echipei de baseball New York Mets, Rangers a inceput ca din tun partida, iar dupa 8 minute conduceau cu 2 la 0.

Buffalo insa a reusit revenirea, egaland in repriza a treia. S-a ajuns in prelungiri, unde New York Rangers a smuls victoria. New York Rangers ocupa locul 6 in Conferinta de Est din NHL.