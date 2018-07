Show total la Cupa Internationala a Campionilor. Liverpool si-a invins rivala Manchester United - VIDEO

Golul din foarfeca, pe finalul partidei, a fost primul gol pentru jucatorul elvetian in tricoul echipei Liverpool. Shaqiri a fost transferat recent de la Stoke City. Cormoranii au facut un meci superb la Michigan, in fata a peste 101 mii de fani in tribune. Mane a deschis scorul din penalty, iar Manchester United a raspuns prin golul spectaculos al lui Andreas Pereira.

Dupa pauza, Sturridge a readus-o in avantaj pe Liverpool.

Mai tarziu, Ojo a inscris din penalty, iar golul lui Shaqiri a completat victoria cormoranilor, scor 4 la 1. Intr-un alt amical de lux jucat in Statele Unite, Barcelona a dat piept cu Tottenham si conducea cu 2 la 0. Munir a deschis scorul, iar apoi Arthur a marcat la debutul pentru catalani.

Echipa engleza a revenit, dupa pauza. Son si Nkoudou au inscris si au facut 2 la 2.

La penalty-uri, jucatorii Barcei au fost mai buni si s-au impus cu 5 la 3. Miercuri, blaugrana va juca un alt amical, in care va intalni formatia AS Roma.