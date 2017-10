Show total la cursa de Formula 1 din SUA. Lewis Hamilton a castigat si este la un pas de titlul de campion - VIDEO

“Eu credeam ca conduc alaturi de un psihopat. El imi striga: Redu viteza! ”

Lewis Hamilton a testat noul supercar de la Mercedes, impreuna cu Usain Bolt. Show-ul a continuat, iar Michael Buffer, prezentator al celor mai tari dueluri din box, a anuntat startul cursei. Lewis Hamilton, plecat din pole-position, a triumfat pe circuitul de la Austin si l-a devansat cu 10 secunde pe rivalul Sebastian Vettel, de la Ferrari.

In clasamentul general, Hamilton are deja 66 de puncte avans fata de Vettel. Astfel, britanicul va deveni campion daca va ocupa, cel putin, locul 5, in cursa urmatoare, din Mexic. Aceasta este programata pentru 29 octombrie.