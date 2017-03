Show total la derby-ul dintre Manchester City si Liverpool. Echipele au remizat, iar Guardiola si Klopp au oferit faza zilei - VIDEO

Cei doi tehniceni au batut palma chiar in timpul meciului, dupa ce antrenorul lui Liverpool a protestat la o decizie a arbitrului. Partida s-a incheiat la egalitate, 1 la 1. Echipele s-au intrecut la ratari, iar dupa o prima repriza fara goluri, in partea secunda Milner i-a adus pe cormorani in avantaj, executand perfect un penalty. In minutul 69 Aguero a stabilit scorul final cu un sut de la 6 metri.

Tot ieri, Manchester United a trecut de Middlesbrough, scor 3 la 1. Victor Valdes, portarul gazdelor, a gafat copilareste la ultimul gol al diavolilor rosii.

Fostul portar al celor de la United a alunecat chiar in fata lui Valencia, iar fundasul a profitat din plin si a marcat. Pana atunci scorul era de 2 la 1. Fellaini a deblocat tabela de marcaj, iar Lingard a inscris un gol de poveste.

A fost victoria cu numarul 600 pentru Manchester United in Premier League, iar trupa lui Mourinho urca pe locul 5 in competitie.