Show total la turneul UFC 220. Mai multi luptatori au obtinut victorii prin knock-out spectaculoase - VIDEO

Islam Makhachev, din Daghestan, l-a prins pe brazilianul Gleison Tibau cu o lovitura de stanga, iar apoi a aplicat cateva lovituri, cand adversarul sau era la podea. Lupta a fost oprita dupa doar 57 de secunde.

Astfel, Makhachev are 4 victorii si o infrangere, in UFC. Turneul de la Boston a fost unul fabulos. Un alt knockout de senzatie l-a reusit ganezul Abdul Razak Alhassan, in prima runda a luptei cu un american.

In schimb, un alt american, Rob Font, a avut o seara superba. L-a distrus pe brazilianul Thomas Almeida. Campionul in categoria semigrea, Daniel Cormier, si-a aparat titlul, dupa victoria prin knockout tehnic in fata turcului Oezdemir. Cormier are 9 victorii si o infrangere, in UFC.