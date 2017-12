Show-ul tinerilor hocheisti. SUA a invins Canada, intr-un meci superb la Campionatul Mondial, destinat sportivilor cu varsta de pana la 20 de ani - VIDEO

Derby-ul dintre echipa Statelor Unite, gazda competitiei, si cea a Canadei, a purtat denumirea de Clasicul Iernii si s-a disputat pe un stadion neacoperit din New York. Hocheistii celor doua formatii au incins un joc splendid. Nici zapada nu i-a incurcat. Canada a condus cu 2 la 0, iar apoi cu 3 la 1. Jucatorii americani au revenit superb in repriza a treia si au egalat scorul, 3 la 3.

In overtime, nu s-a marcat, asa ca duelul s-a decis la lovituri de departajare, unde americanii au fost mai buni. Canada este calificata in sferturile Campionatului Mondial de tineret. Un loc in play-off si-a asigurat si Rusia.

Aceasta a trecut de echipa din Belarus, scor 5 la 2. Pentru formatia invingatoare, Polodyan, Rubtsov si Kayumov au marcat cate o data, iar Kostin a reusit dubla. In urmatorul meci, Rusia va da piept cu Suedia, care este si ea calificata in sferturi.