Si-a aflat adversarele. Cu cine va juca Simona Halep la Turneul Campioanelor - VIDEO

Simona Halep a avut noroc la tragerea la sorti a Turneului Campioanelor, de la Singapore. In grupe, lidera tenisului mondial feminin va da piept cu ucraineanca Elina Svitolina, in fata careia are 2 victorii si 2 infrangeri. O alta adversara a Simonei este daneza Caroline Wozniacki, cu ea avand 2 victorii si 3 meciuri pierdute.

Inca o concurenta a romancei va fi Caroline Garcia. Cu tenismena franceza, Halep a jucat de 3 ori, pana acum, reusind 2 victorii. Presedintele Federatiei Moldovenesti de Tenis a analizat sansele Simonei Halep la trofeu.

Elena ORGAN, PRESEDINTE FTM: “Nu stiu ce se petrece cu ea in fata unei adversare necunoscuta, poate este de o performanta inferioara. In schimb, in acele meciuri in care isi cunoaste adversara, ea se concentreaza foarte mult. Eu consider ca ea are toate sansele si cred ca ea acum si va lua titlul.”

Simona Halep va juca pentru a patra oara la Turneul Campioanelor WTA. Cel mai bun rezultat al sau a fost la prima prezenta, in anul 2014, cand a ajuns pana in finala, pierduta in fata americancei Serena Williams.

Elena ORGAN, PRESEDINTE FTM: “Cand ea se concentreaza, cand este in meci, cand totul merge bine si stelele se aduna, atunci si tenisul ei este foarte frumos.”

In cealalta grupa, vor evolua spaniola Garbine Muguruza, americanca Venus Williams, letona Jelena Ostapenko si Karolina Pliskova, din Cehia. Meciurile acestei grupe vor deschide Turneul Campioanelor, maine. Simona Halep debuteaza luni si o va intalni pe Caroline Garcia.