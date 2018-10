Si-a cerut SCUZE? McGregor, dialog incredibil cu Khabib in ring! Cum a incercat sa scape de FURIA rusului - VIDEO

McGregor l-a jignit pe Khabib in toate felurile inaintea partidei, iar rusul s-a razbunat crunt. Partida a fost operita in runda a patra, intr-un moment in care McGregor era strangulat de adversarul sau.

Toata partida a fost dominata de Khabib. Cei care au analizat atent imaginile au putut observa ca McGregor a incercat sa-si ceara scuze in fata lui Khabib, care il lovea cu o furie iesita din comun. "E doar o afacere", i-a spus McGregor adversarului sau. "Asa se pare", ar fi raspuns Khabib.

Pentru Khabib a fost insa mult mai personal. Acesta nu s-a multumit doar sa castige meciul cu McGregor. S-a repezit peste ring imediat cum s-a incheiat partida si a incercat sa-l bata pe antrenorul lui McGregor. A urmat un scandal uriasa, cu o bataie generala intre oamenii celor doua tabere.

