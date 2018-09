Si-a deschis contul. Cristiano Ronaldo a marcat primele goluri pentru Juventus - VIDEO

Cristiano Ronaldo a avut nevoie de 4 meciuri pentru a sparge gheata, la Juventus. Victima starului portughez a fost Sassuolo. Ronaldo a marcat doua goluri in repriza secunda.

Sassuolo a redus din diferenta, pe final. Juventus conduce in Serie A, cu 12 puncte. Tot aseara, Cagliari a remizat cu AC Milan, scor 1 la 1. Joao Pedro a marcat pentru gazde, iar Higuain a egalat, dupa pauza, reusind primul sau gol pentru milanezi.

La Cagliari, moldoveanul Artur Ionita a aparut pe teren in minutul 52. Intr-un alt meci, AS Roma a condus cu 2 la 0 formatia Chievo. Au inscris El Shaarawy si Cristante. Chievo a raspuns prin golurile lui Birsa si Stepinski, dupa pauza. 2 la 2 a fost si scorul final. AS Roma ocupa pozitia a 9-a, in Campionatul Italiei. Chievo este pe locul 20.