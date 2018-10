Si-a devastat un nou adversar. Renumitul luptator roman, Catalin Morosanu a castigat prin knockout tehnic lupta cu turcul Ozer, de la Gala K1 desfasurata la Piatra Neamt - VIDEO

Moartea din Carpati, asa cum este numit Catalin Morosanu, i-a aplicat cateva low kick-uri lui Mehmet Ozer. Turcul a decis sa continue lupta, dar apoi a mai primit cateva lovituri si a renuntat. A fost victorie prin knockout tehnic a lui Morosanu.

Catalin MOROSANU, LUPTATOR K1: „Eu foarte rar fac knockout cu low kick-uri, dar am simtit si am tras cu o sete, de l-am batut.”

Morosanu a anuntat ca planifica sa-si incheie cariera in 2019.

Catalin MOROSANU, LUPTATOR K1: „Anul asta am facut lupte in Moldova. Mai fac in Craiova si ultimul meci il fac in Ardeal si imi iau ramas bun de la toti romanii, dupa 12 ani de cariera frumoasa."

Intr-un alt superfight al Galei K1 de la Piatra Neamt, Bogdan Nastase l-a invins prin knock-out tehnic pe cubanezul Freddy El Gigante. Iar Andrei Stoica a castigat la puncte duelul cu albanezul Sazan Memedi. In total, la gala de kickboxing de aseara, au fost 13 lupte.