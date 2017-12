Si-a distrus adversarul, iar acum vrea o lupta cu McGregor. Rusul Habib l-a batut mar pe brazilianul Edson Barboza in cadrul galei UFC 219 - VIDEO

In noaptea in care a devenit tata, rusul Habib Nurmagomedov l-a distrus in 3 runde pe brazilianul Edson Barboza. Luptatorul din Daghestan a inceput in forta duelul si nu a lasat loc viu pe fata adversarului inca in prima runda. Scenariul s-a repetat si in runda a doua. Habib s-a impus in toate cele 3 runde, devastandu-si la toate capitolele adversarul. La final, acesta a declarat ca-si doreste o lupta pentru titlu.

Habib NURMAGOMEDOV, LUPTATOR UFC: "Daca UFC imi va da o ora pentru a ma odihni, pot sa mai lupt o data cu McGregor sau Ferguson, nici o problema. Ma simt minunat."

Vulturul Rusiei ramane neinvins, avand 25 de victorii in tot atatea lupte.