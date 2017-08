Si-a incheiat cariera intr-un mod splendid. Floyd Mayweather l-a batut mar pe Conor McGregor. Boxerul american are un record perfect: 50 de victorii in 50 de lupte - VIDEO

Prima experienta a lui Conor McGregor in boxul profesionist s-a incheiat in runda a 10-a. Irlandezul a fost devastat de multiplele lovituri a lui Floyd Mayweather, iar arbitrul a decis ca nu mai are rost sa continue. A fost, de fapt, o lupta dominata total in ultimele 4 runde de pugilistul american.

Starul din UFC, McGregor a aratat bine in primele runde si a demonstrat ca poate fi periculos. Oboseala, insa, si-a spus cuvantul. Mayweather a castigat megaduelul si a luat centura, la realizarea careia au fost utilizate 1,5 kilograme de aur, peste 3000 de diamante si piele de crocodil.

Lupta din Las Vegas a fost cea mai scumpa din istoria boxului. Mayweather va incasa aproximativ 300 milioane de dolari, iar McGregor – 100 de milioane.

Floyd MAYWEATHER, BOXER SUA: “Planul meu de luptă era să aştept, să-l las să dea loviturile grele şi să alerge, apoi să trimit eu lovituri tari în corp şi în cap. ”

Conor MCGREGOR, BOXER IRLANDA: “Aş dori să văd finalul rundei a 10-a, dar e un adversar infernal: îşi schimbă stilul, rezistă presiunii. Jos pălăria pentru Floyd şi cariera lui splendidă. Felicitări. A fost o luptă bună. Ne-am distrat, nu-i aşa ? ”

Mayweather si-a incheiat cariera neinvins. A inregistrat 50 de victorii in tot atatea lupte si a batut recordul legendarului Rocky Marciano, care avea cu o victorie mai putin.