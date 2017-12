Si-a luat revansa. Bayern Munchen a batut-o pe PSG, dupa esecul din tur - VIDEO

Bayern Munchen a invins cu 3 la 1 formatia PSG in ultimul meci din faza grupelor Champions League. Nemtii si-au garantat succesul dupa golurile lui Lewandowski si Kimich.

Pentru PSG a marcat pustiul Mbappe. Tot ieri, Manchester United a invins formatia TSKA Moscova cu 2 la 1 si a acces in play-off, castigand grupa. Lukaku si Rashford au inscris pentru diavolii rosii.

Jose MOURINHO, ANTRENOR MANCHESTER UNITED: "Nu conteaza ce echipa vom primi la tragerea la sorti. Cred ca nicio echipa nu va sari de bucurie cand va afla ca va juca impotriva noastra."

Tot ieri, Barcelona a trecut cu 2 la 0 de Sporting, iar Juventus a invins formatia Olympiakos cu acelasi scor. In grupa C, Atletico Madrid si Chelsea au remizat, scor 1 la 1. Madrilenii rateaza play-off-ul Ligii Campionilor si vor evolua in Europa League.