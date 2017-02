Si-a pierdut cumpatul. Un tenisman canadian a trimis mingea cu putere in partea laterala, nimerind in ochiul arbitrului - VIDEO

Totul s-a intamplat la Cupa Davis. La meciul dintre Canada si Marea Britanie, Denis Shapovalov era condus cu 2 la 1 la seturi si a cedat si un game in setul 3. Canadianul a facut un gest necugetat si a trimis mingea cu putere in partea laterala, nimerind in ochiul arbitrului. Chiar daca nu a existat nicio intentie de a-l lovi, campionul la juniori de la Wimbledon a fost descalificat, iar victoria a fost acordata Marii Britanii, care s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Davis.

Canada va juca in toamna in play-off pentru un loc in grupe.