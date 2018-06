Si-a ratat incredibil sansa. Novak Djokovic a pierdut finala turnelui de la Londra, in fata lui Marin Cilic - VIDEO

Duel tare in finala turneului de la Londra, considerat o repetitie a celui de la Wimbledon. Novak Djokovic s-a impus greu in primul set, cu 7 la 5 si a avut un match point in setul secund, la scorul de 5 la 4, dar l-a ratat.

A fost momentul de cotitura al meciului. Marin Cilic a dus setul la tiebreak, in care s-a impus, iar apoi a controlat jocul si a avut si un procentaj fabulos al mingilor castigate cu primul serviciu - 92 la suta. Cilic a castigat setul decisiv cu 6 la 3 si a devenit campion la Londra.

Marin CILIC, TENISMAN CROATIA: "Novak a jucat bine si a fost o placere sa fiu in aceasta finala, sa ridic din nou trofeul."

Cilic a cucerit al 18-lea trofeu al carierei si va incasa un premiu de 427 de mii de euro. Djokovic se va consola cu 210 mii. Sarbul nu a mai castigat un turneu de aproape un an, fiind absent mult timp din cauza unei accidentari.