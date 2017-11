Si-au impartit pumni si picioare, inchisi in cusca. 24 de luptatori au facut spectacol la un turneu international de arte martiale mixte Eagles - VIDEO

Luca Poclit a dat piept cu Sergiu Barbarosa, pentru centura de campion. Au fost 5 runde tensionate, in care ambii luptatori, sustinuti frenetic de fani, au demonstrat ca merita victoria. La final, arbitrii au decis ca Poclit a fost mai bun.

Luca POCLIT, CAMPION: “Multumesc lui Sergiu pentru asa o lupta frumoasa. Puteam si mai bine, dar l-am jelit. Vedeam ca se simte obosit si nu am lucrat cu toata puterea.”

Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA: “Lupta pentru centura a fost interesanta, foarte tactica, o lupta de cele mai mari promotion-uri.”

O victorie spectaculoasa a obtinut Alexandr Romanov. Acesta l-a distrus, in prima runda, pe Khusanov Ravshankhon, din Uzbekistan.

Alexandr ROMANOV, LUPTATOR MOLDOVA: “Cand ei vin in tara noastra, e important sa nu uite ca acesta este pamantul nostru si aici noi facem regulile.”

A castigat aseara si Mihail Sirbu, detinatorul centurii de campion la 62 de kilograme. Poreclit Masina de Victorii, Sarbu l-a facut pe adversarul sau din Turkmenistan sa cedeze in runda a treia.

Mihail SIRBU, LUPTATOR MOLDOVA: “Nu stiu din ce cauza, azi cam greu, dar am invins, totusi. Eu am mers pana la urma si am obtinut si asa intotdeauna. ”

Moldoveanul Nicolae Scorohod a cedat intr-o lupta stransa in fata rusului Arslan Eslemesov.

Arslan ESLEMESOV, LUPTATOR RUSIA: “I-am aratat doar 5 la suta din ce pot. Am facut doar ceea ce a fost nevoie pentru a obtine victorie.”

In total, aseara, la gala MMA Eagles VII, desfasurata in Sala Polivalenta din capitala, au fost 12 lupte, dintre care 8 au fost castigate de moldoveni.

Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA: “M-am asteptat ca majoritatea luptelor sa fie la limita.”

Urmatorul turneu Eagles, de la Chisinau, va avea loc anul viitor, in februarie.