Si-au marit avansul. Bayern Munchen a castigat un nou meci in campionat - VIDEO

Bayern Munchen nu a avut un meci usor in etapa a 14-a din Bundesliga. Bavarezii au dat piept cu Hannover si au inscris prin Vidal, insa, oaspetii au egalat, in urma unui corner. In a doua jumatate a partidei, Coman le-a readus in avantaj pe gazde.

Pe final, Bayern a obtinut un penalty, iar Lewandowski a inscris fara probleme. Bavarezii conduc in campionat, cu 32 de puncte. Leipzig este la 6 puncte in spate. Tot aseara, Borussia Dortmund a remizat pe terenul gruparii Bayer Leverkusen, scor 1 la 1. Volland a marcat pentru gazde.

Yarmolenko a salvat-o pe Borussia cu golul din minutul 73. Echipa din Dortmund a cazut pe locul 5 in clasament.