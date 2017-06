Si-au prezentat tricourile intr-un mod special. Clubul spaniol Valencia s-a inspirat din celebrul film Terminatorul si a creat un filmulet - VIDEO

Lansarea tricourilor de joc inaintea unui nou sezon a devenit deja un adevarat eveniment in lumea fotbalului. Cei de la Valencia au mers mai departe. Clubul a creat un filmulet inspirat din celebrul film Terminatorul.

Porecla celor de la Valencia, liliecii, nu a ramas in umbra. Anterior, o echipa anonima din Spania s-a inspirat dintr-un alt film celebru, Icredible Hulk, pentru tricourile in care vor juca fotbalistii in sezonul viitor.