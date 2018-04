Si-au testat fortele cu un adversar de temut. Selectionata feminina a Moldovei de fotbal a pierdut meciul cu Italia - VIDEO

Italia a controlat jocul in meciul disputat astazi la Vadul lui Voda. Deja in minutul 8 a reusit sa deschida scorul prin Linda Tucceri Cimini, dupa un corner. Moldova a avut apoi ocazii de a inscrie, iar Anastasia Toma a lovit transversala.

Si mai mult ghinion fetele au avut mai tarziu, atunci cand una din jucatoarele noastre a deviat mingea in propria poarta. Pe finalul reprizei, totusi, echipa Moldovei a reusit sa inscrie, prin Anastasia Toma.

Dupa pauza, Italia a dominat autoritar jocul. Valentina Giacinti a marcat pentru 3 la 1, acesta fiind si scorul final. Italiencele conduc grupa preliminara a Campionatului Mondial, cu 15 puncte din 15 posibile.

Anastasia TOMA, ATACANT SELECTIONATA MOLDOVEI: "Mi-a placut ca am fost o echipa, am jucat una pentru alta. Cred ca e un rezultat bun, dar se putea si mai bine."

Claudia CHIPER, ATACANT SELECTIONATA MOLDOVEI: "Este un adversar foarte bun, dar, pentru ca am jucat acasa, am avut dorinta si am aratat un joc bun."

Alina STETENCO, ANTRENOAREA PRINCIPALA SELECTIONATA MOLDOVEI: "Nu putem sa spunem ca a fost unul dintre cele mai bune meciuri. Dar, privind rezultatul, e clar ca e placut sa avem un adversar ca Italia."

Selectionata Moldovei a pierdut toate cele 5 meciuri din grupa preliminara si ramane pe ultimul loc. Pe 10 aprilie, moldovencele vor juca urmatoarea partida cu Romania, la Chisinau.