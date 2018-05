Si-au testat fortele inaintea finalei Cupei Moldovei. Zimbru si Milsami au remizat in meciul de campionat - VIDEO

In meciul etapei a 8-a a Diviziei Nationale, Zimbru a primit vizita echipei Milsami si a fost mai activa in atac. Willian Pozo, Ilie Damascan si Ion Nicolaescu au ratat ocazii bune de gol, pentru galben-verzi. In repriza secunda, Zimbru a obtinut un penalty. Ilie Damascan a inscris de la 11 metri, insa arbitrul a dictat repetarea executiei, pentru ca un alt jucator al gazdelor a intrat in careu inaintea sutului. A doua lovitura a fost blocata de portarul Radu Mitu.

Milsami a avut si ea ocaziile sale. A si inscris o data, dar golul lui Romeo Surdu a fost anulat de arbitri pe motiv de offside. Scor final 0 la 0, iar Zimbru si Milsami se vor intalni din nou miercuri, pe 23 mai, in finala Cupei Moldovei.

Ilie DAMASCAN, ATACANT ZIMBRU CHISINAU: “Totul e posibil. Cred ca, daca vom fi concentrati si vom face tot ce ne spune antrenorul, desigur putem sa castigam. Va fi un meci de totul sau nimic. ”

Veaceslav RUSNAC, ANTRENOR MILSAMI ORHEI: “La noi, fiecare partida urmatoare este cea mai importanta. Este timp de recuperare, vom face concluzii si cred ca totul va fi bine. ”

Finala Cupei Moldovei, de miercuri, va avea loc pe stadionul echipei Zimbru si va incepe la ora 19 si 30 de minute.