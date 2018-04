Si in Olanda s-a decis campioana. PSV a castigat marele derby cu Ajax, scor trei la zero, si si-a adaugat un nou trofeu in palmares - VIDEO

Fotbalistii lui PSV Eindhoven au varsat 6 caldari de apa peste antrenorul Phillip Cocu, in timp ce acesta oferea un interviu. PSV a devenit campioana Olandei pentru a 24-a oara in istorie, acesta fiind totodata al treilea titlu in ultimii 4 ani, pentru Fermieri.

PSV si-a asigurat primul loc in clasament, cu 3 etape pana la finalul sezonului, gratie victoriei clare in fata rivalei Ajax Amsterdam. Pereiro si Luuk de Jong au marcat in prima repriza.

Gazdele au inscris inca o data dupa pauza si au castigat meciul cu 3 la 0. PSV a cucerit trofeul, iar fotbalistii lui Ajax se vor consola cu medaliile de argint. Ambele echipe vor reprezenta Olanda in Liga Campionilor, in sezonul urmator.