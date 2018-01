Simona Halep a ajuns acasa: “Trei intrebari si plec” - VIDEO

A fost întâmpinată cu aplauze şi zâmbete calde de către toţi cei prezenţi la Aeroportul Henri Coandă. Simona părea obosită, aşa cum e şi normal după cel mai greu turneu al carierei sale, dar şi după un zbor extrem de lung din Australia.



Simona a refuzat propunerea Federaţiei Romane de Tenis de a fi primită în salonul oficial al Aeroportului Otopeni, aşa că a sosit acasă ca toţi ceilalţi pasageri. Vizibil obosită, sportivă nu a stat decât foarte puţin în fata jurnaliştilor şi a fanilor.



Simona a venit însoţită de mama ei şi de unul dintre membrii staff-ului sau, fostul jucător de tenis Andrei Pavel. Tatăl campioanei a aşteptat-o la aeroport, iar în haosul creat abia a apucat să îşi îmbrăţişeze fata.



Avionul Simonei a aterizat in jurul orei 11:05. Românca a făcut escală la Doha.

Simona Halep le-a transmis jurnaliştilor prezenţi că va răspunde doar la trei întrebări: “Trei întrebări şi plec!”, a declarat Simona.

“Sunt epuizată, trebuie să fac nişte teste pentru accidentările pe care le am. Carolina a jucat foarte bine şi a meritat să câştige. Am mai fost aproape de un trofeu de grand slam, bineînţeles că este trist că nu am putut să câştig, dar viaţa merge înainte, e doar un meci de tenis şi sper la următoarea finală, dacă voi ma avea ocazia să o joc, să câştig. Vă mulţumesc”, a spus Halep, în faţa unei mulţimi de camere, reprezentanţi mass-media şi fani, scrie News.ro

Întrebată cum se simte Simonei Halep, mama ei a declarat: “Bine, bine.”

Printre susţinători s-a aflat şi tatăl Simonei, vizibil emoţionat de performanţa realizată de fiica sa, pe tot parcursului turneului de la Australian Open.

Pe Simona o aşteaptă două săptămâni de vacanţă în familie, apoi cel mai probabil se va alătura României la Fed Cup în meciul împotriva Canadei, de pe 10 februrarie.