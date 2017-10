Simona Halep a ajuns lider in tenisul feminin, dupa mai bine de 2 ani, in care a fost in top 10. A inceput sa joace tenis de la patru ani, iar primul ei antrenor a fost fratele mai mare - VIDEO

Simona Halep a inceput lupta pentru visul ei la doar 4 ani, iar peste alti doi ani, romanca avea deja antrenamente zilnice. De atunci, tenisul a devenit un mod de viata pentru Simona, iar la varsta de 17 ani, ea a devenit numarul unu mondial la juniori.

4 ani mai tarziu, Halep a intrat in top 50 mondial. A urmat o adevarata explozie in cariera Simonei. In 2013 a cucerit primele 6 titluri WTA si a fost desemnata jucatoarea cu cel mai semnificativ progres al anului. In 2014, Halep a urcat pentru prima oara pe locul 2 mondial, dupa ce ajuns in finala de la Roland Garros, unde a cedat insa in fata Mariei Sarapova.

Norocul nu i-a suras nici in aceasta vara, cand Halep a avut din nou ocazia sa cucereasca primul turneu de Grand Slam. Romanca a cedat dramatic, la fel la Roland Garros, in fata Jelenei Ostapenko. Astazi, Halep a invins-o pe letona si a devenit numarul 1 mondial.

La 26 de ani, Simona Halep a cucerit 15 titluri WTA, cele mai importante turnee fiind cele de la Madrid, Indian Wells, Dubai, Doha sau Moscova. Este prima jucatoare romana care reuseste sa devina numarul 1 mondial in clasamentul WTA.