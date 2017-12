Simona Halep a castigat turneul din Thailanda, dupa ce si-a invins adversara, in doua seturi - VIDEO

Simona Halep a dominat finala turneului demonstrativ de la Hua Hin, Thailanda. Romanca a fost la egalitate cu Pliskova, in primul set, scor 2 la 2, iar apoi si-a facut jocul. Halep s-a impus cu 6 la 2 si a continuat recitalul in setul secund. Pliskova si-a revenit putin, dar nu a reusit s-o opreasca pe Halep. 6 la 3 pentru tenismena romana, care a cucerit trofeul thailandez.

Halep se pregateste, astfel, pentru startul anului 2018. Ea va juca la turneul din orasul chinez Shenzhen, care incepe pe 1 ianuarie. Halep a fost campioana acelei competitii, in anul 2015.