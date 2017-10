Simona Halep a devenit numarul 1 mondial in tenis. Romanca a invins-o pe Jelena Ostapenko in semifinalele de la Beijing si si-a garantat prima pozitie in topul WTA incepand de luni - VIDEO

Simona Halep este noul numarul in tenisul feminin, dupa ce s-a calificat in finala turneului din China. Romanca a invins-o in penultimul act pe Jelena Ostapenko, scor 2 la 0. Halep si-a luat revansa pentru finala de Roland Garros pierduta in fata letonei si si-a adjudecat primul set cu 6 la 2. In actul secund, jocul a fost unul echilibrat pana in game-ul 9, cand romanca a reusit break-ul. Halep a inchis partida pe propriul serviciu, invingand cu 6 la 4.