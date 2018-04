Simona Halep a facut un prim pas spre trofeul de la Stuttgart, dar si o noua masina. Romanca - VIDEO

Simona Halep joaca la primul sau turneu pe zgura, in acest an. Debutul a fost unul dificil. Lidera mondiala, care a acuzat dureri musculare in piciorul drept, a cedat primul set cu slovaca Magdalena Rybarikova, scor 4 la 6.

Halep a aratat un joc complet diferit in setul secund – a facut de 3 ori break si s-a impus cu 6 la 2. In decisiv, romanca a controlat ritmul jocului si a castigat cu 6 la 3. Halep s-a calificat in sferturi de finala, la Stuttgart.

Halep si-a asigurat un premiu de 17 mii de euro. Daca va reusi sa ia titlul la Stuttgart, ea va obtine nu mai putin de 113 mii de euro, dar si o masina Porsche, pe care organizatorii competitiei o ofera campioanei, an de an.