Simona Halep a fost invinsa de Katerina Siniakova, locul 52 in topul WTA - VIDEO

Simona Halep a fost invinsa in aceasta dimineata de Katerina Siniakova, locul 52 in topul WTA. Sportiva ceha a inceput impresionant de bine partida si si-a adjudecat primul set cu 6 la 3. Halep a revenit in joc, invingand cu 6 la 4 in setul secund. La decisiv, favorita numarul doi al turneului de la Shenzhen a fost tinuta in sah de Siniakova si a cedat cu 5 la 7.

Numarul unu mondial la baieti, Andy Murray a inceput anul in forta. Tenismanul britanic s-a impus in doua seturi in fata lui Jeremy Chardy, scor 6 la 0, 7 la 6, in cadrul turneului de la Doha. Astfel, Murray a ajuns la cea de-a 25 victorie consecutiva in circuitul ATP.

In optimi, Murray il va intalni pe austriacul Gerald Melzer.