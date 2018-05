Simona Halep a inceput ca din tun competitia de la Madrid. Romanca a cedat doar un game in meciul de astazi cu tenismena rusa Ekaterina Makarova - VIDEO

Simona Halep a obtinut cea mai categorica victorie din ultimele 9 luni. Lidera mondiala a avut emotii doar in primele minute ale partidei cu Ekaterina Makarova, care ocupa locul 32 in topul WTA. Halep a castigat cu 6 la 1 primul set, iar apoi a dominat cap-coada setul secund, in care s-a impus cu 6 la 0. Meciul a durat doar 52 de minute.

Halep s-a calificat in etapa a doua si si-a asigurat un premiu de 37 de mii de euro. Campioana turneului de la Madrid se va imbogati cu 1 milion 190 de mii. Halep a cucerit titlul in capitala Spaniei in 2016 si 2017.