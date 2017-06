Simona Halep a invins-o clar pe Carla Suarez Navarro, in optimile de la Roland Garros - VIDEO

Simona Halep s-a calificat in sferturile turneului de la Roland Garros, dupa o victorie categorica in fata numarului 23 mondial, Carla Suarez Navarro. Romanca a inceput bine meciul, adjudecandu-si primul set in doar 27 de minute, scor 6 la 1.

In setul secund scenariul s-a repetat. Halep a jucat exemplar, invingand cu acelasi scor, 6 la 1, la finele unei partide ce a durat 63 de minute.

Simona Halep are un parcurs bun la Roland Garros, iar in sferturi o va intalni pe Elina Svitolina, numarul 6 mondial.