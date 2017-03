Simona Halep a invins-o pe Samantha Stosur intr-o partida dramatica, in care tenismena din Australia a avut minge de meci - VIDEO

Simona Halep si Samantha Stosur au facut un meci-thriller, in optimile competitiei de la Miami. Australianca a castigat primul set cu 6 la 4, iar Halep a luptat desavarsit in setul secund. Romanca a salvat o minge de meci a adversarei, a intors scorul si s-a impus cu 7 la 5. In setul decisiv, Halep a jucat senzational si nu i-a lasat multe sanse lui Stosur. 6 la 2 si Simona merge in sferturi.

Halep urmeaza sa joace impotriva tenismenei britanice Johanna Konta. Intre timp, pe tabloul masculin, Roger Federer se descurca de minune. A castigat un nou meci in doua seturi. Federer l-a batut pe argentinianul Juan-Martin Del Potro, scor 6 la 3 si 6 la 4.

Federer il va intalni pe spaniolul Roberto Bautista-Agut, in sferturi.