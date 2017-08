Eliminata din primur tur. Sfarsit de drum pentru Simona Halep la US Open dupa meciul cu Sharapova! Rusoaica a inceput sa planga - VIDEO

Revenita in aprilie, dupa suspendarea pentru dopaj, Sharapova, clasata acum pe locul 146 in topul mondial, a dat peste Simona Halep. A fost un prim set nebun, cu mai multe break-uri reusite de jucatoare, iar rusoaica s-a impus cu 6 la 4. Halep a aratat un alt tenis, apoi, si a demonstrat de ce este a doua tenismena a lumii. Constanteanca a castigat cu 6 la 4 si a dus meciul in decisiv.

Sharapova a inceput splendid ultimul set si a condus cu 3 la 0 si 4 la 1. Replica Simonei Halep a fost modesta. Sharapova a castigat cu 6 la 3 si a izbucnit in lacrimi.

A fost a 7-a victorie a Mariei Sharapova in fata Simonei Halep, in tot atatea meciuri directe. Rusoaica, posesoare a unui wild-card la US Open, dar care a cucerit trofeul, in anul 2006, o va intalni in turul secund pe Timea Babos, din Ungaria. Halep paraseste ultimul turneu de Grand Slam al anului cu un premiu de 50 de mii de dolari.

Maria SHARAPOVA, TENISMENA RUSIA "Recordul meu în faţa ei nu contează. A fost mereu dificil, indiferent de turneu sau unde jucăm. Ştiam că trebuie să muncesc pentru victorie.”

Simona HALEP, TENISMENA ROMANIA "Sunt tristă, pentru că am pierdut meciul, desigur. Cred, totuşi, că am dat totul pe teren. Ea a fost mai bună.”





O mare surpriza a primei zile de concurs a fost eliminarea tenismenei britanice Johanna Konta. A 7-a jucatoare a lumii a fost invinsa de Aleksandra Krunic, din Serbia, care ocupa locul 78 in top.

La baieti, in turul 2, s-au calificat, printre altii, germanul Alexander Zverev si croatul Marin Cilic, campion la US Open, in 2014. La editia din acest an, campionii la simplu masculin si feminin vor incasa cate 3 milioane 700 de mii de dolari, record absolut in istoria tenisului.