Simona Halep a pierdut finala de la Cincinnati in fata olandezei Kiki Bertens

SETUL DECISIV

Halep - Bertens 6 - 2, 6 - 7, 2 - 6 Simona Halep pierde finala de la Cincinnati.

Halep - Bertens 6 - 2, 6 - 7, 2 - 5 Simona s-a impus pe propriul serviciu şi a rămas în finală.

Halep - Bertens 6 - 2, 6 - 7, 1 - 5 Simona a avut câteva oportunităţi de a-şi lua un break înapoi, dar Bertens a jucat excelent şi mai câştigă un game.

Halep - Bertens. ”Mulţumesc tuturor! A fost frumos să joc astăzi aici. A fost un meci greu, cum aţi văzut. Mă bucur că joc o nouă finală aici. Am făcut tot ce am putut şi cred că am câştigat acest meci pentru că am luptat până la capăt. Dacă lupt cum am făcut-o în fiecare zi la acest turneu, am o şansă să câştig finala, dar ştiu că va fi un meci greu. Ea (n.r. Kiki Bertens) este încrezătoare, însă la fel sunt şi eu, aşa că va fi o provocare pentru mine să joc o nouă finală şi să o câştig. Vreau să mă bucur de finală, să dau totul şi să joc în faţa acestui public minunat!”, a spus Simona după meciul din semifinală.

Halep - Bertens. Dacă va câştiga cu Kiki Bertens la Cincinnati, Simona Halep, 26 de ani, va deveni prima jucătoare din lume care reuşeşte dubla Montreal - Cincinnati. Ea s-a impus acum o săptămână în Canada şi joacă a şasea finală a sezonului. Totodată Simona îşi va egala performanţa din 2013, câştigând două turnee în două săptămâni consecutive.