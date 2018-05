Simona Halep a pierdut finala turneului de masters de la Roma. La fel ca anul trecut, romanca a cedat in fata ucrainencei Elinei Svitolina - VIDEO

Elina Svitolina s-a impus in finala de la Roma in fata Simonei Halep in minim de seturi, scor 2 la 0. Ucraineanca de 23 de ani a reusit o partida de exceptie, obtinand victoria in doar 69 de minute.

Halep a avut un joc dezastros in actul de debut si a cedat la 0. Ea nu a reusit sa revina in meci nici in setul secund. Svitolina s-a impus cu 6 la 4 si a cucerit al treilea titlu in acest sezon.

La baieti, Rafael Nadal s-a impus in finala contra germanului Alexandr Zverev, scor 6 la 1, 1 la 6 si 6 la 3. 2 ore si 6 minute a durat partida.

Este al 8-lea titlu pentru Nadal la Roma. Gratie victoriei de aseara, spaniolul a redevenit lider mondial in clasamentul ATP.