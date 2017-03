Simona Halep a pierdut meciul in fata unei tenismene britanice, desi a fost la un game distanta de a-l castiga - VIDEO

Halep, numarul 5 mondial, si-a impus jocul, in primul set al meciului cu Johanna Konta, care este clasata pe locul 11 in topul WTA. Romanca a castigat cu 6 la 3. Konta a dominat startul partii secunde, insa Halep a revenit in forta si chiar a condus cu 5 la 4. Nu a fost sa fie. Tenismena britanica a rezistat, iar setul a ajuns la tie-break, in care Konta a fost mai buna, 9 la 7. Halep a fost extrem de frustrata de jocul sau, ceea ce putea fi vazut in discutia ei cu antrenorul.





"Uneori, ceri prea mult. Ăsta e caracterul meu. Sunt atât de moartă. Am un joc ridicol."

In setul decisiv, Halep nu a mai fost la nivel. A pierdut categoric, scor 2 la 6, si a parasit turneul de la Miami. Romanca se va consola cu premiul de 146 de mii 575 de dolari. Konta va da piept, in semifinale cu Venus Williams. Americanca a eliminat-o pe lidera mondiala, tenismena germana Angelique Kerber. Williams a triumfat, scor 7 la 5 si 6 la 3.

In concursul masculin, Rafael Nadal a ajuns in careul de asi, dupa ce l-a batut cu 6 la 2 si 6 la 3 pe Jack Sock. Tenismanul spaniol va da piept, in semifinale, cu italianul Fabio Fognini. Campionii turneului Miami Open, pe tablourile masculin si feminin, vor incasa aproape 1 milion 176 de mii de dolari, fiecare.