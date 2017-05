Simona Halep a triumfat la Madrid. Romanca si-a adjudecat trofeul din capitala Spaniei pentru al doilea an consecutiv - VIDEO

Pentru al doilea an la rand, Simona Halep cucereste titlul la Madrid. Romanca a trecut in finala de Kristina Mladenovic, scor 7 la 5, 6 la 7, 6 la 2. Frantuzoaca a condus cu 5 la 3 in primul set, insa Halept a revenit fantastic si si-a adjudecat primul act.

In setul secund, Mladenovic s-a revansat si s-a impus la tie-break. In decisiv, Halep nu i-a dat nicio sansa adversarei sale, reusind doua break-uri si adjudecandu-si trofeul dupa o ora si 44 de minute de joc. Trofeul de la Madrid o readuce pe Halep in top 4 mondial. Totodata, romanca se va imbogati cu peste un million de euro.