Simona Halep, alaturi de Serena Williams, la Miami. Romanca a primit un cadou de sute de mii de dolari - FOTO

La una dintre partidele din cadrul evenimentului, Halep a făcut echipă cu antrenorul ei, Darren Cahill, la dublu mixt. De partea cealaltă a fileului s-au aflat Serena Williams şi Frances Tiafoe.

Jucătorii şi jucătoarele au participat la şedinţe de iniţiere a copiilor în tenis, au oferit autografe şi s-au fotografiat cu cei prezenţi.

The 9th Annual #MiamiAllStars Tennis for Charity was a huge success! Thanks so much to our players @SerenaWilliams , @Simona_Halep , @FTiafoe , @NickKyrgios , @MattReid12345 , @Darren_Cahill and many more! pic.twitter.com/e7PuLXT99E

Simona Halep, locul I WTA, este direct acceptată în turul al doiela al turneului de la Miami, iar Serena Williams, fost lider WTA, va evolua în prima manşă, cu japoneza Naomi Osaka, locul 22 WTA.

Simona a primit din partea americanilor un Mercedes AMG, postând pe Instagram un medaj de mulţumire şi o fotografie în care ea apare în dreapta, la volan fiind preparatorul Teo Cercel.

