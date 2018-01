Duel romanesc, in semifinalele turneului de la Shenzhen. Simona Halep si Irina Begu au obtinut noi victorii si urmeaza sa joace meci direct - VIDEO

Dupa un meci mai greu, in optimi, astazi, Simona Halep nu a avut emotii in fata tenismenei beloruse Aryna Sabalenka. Lidera mondiala a dominat partida in fata sportivei de pe locul 73 a topului WTA. Halep a facut de 5 ori break si a castigat ambele seturi cu acelasi scor, 6 la 2.

Halep, care a fost campioana la Shenzhen, in 2015, va da piept cu o alta romanca, in semifinale – Irina Begu. Tot astazi, aceasta a invins-o, in doua seturi, pe Timea Babos, din Ungaria. In semifinale s-a calificat si rusoaica Maria Sharapova, care a castigat meciul cu Zarina Diyas, din Kazahstan, cu un dublu 6 la 3.

Sharapova o va intalni pe Katerina Siniakova, din Cehia, in semifinale. Campioana turneului de la Shenzhen va obtine un premiu de 163 de mii de dolari.