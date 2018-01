Simona Halep - Caroline Wozniacki 2-5 joac acum. LIVE TEXT. Finala Australian Open decide locul 1

Halep - Wozniacki, 2-5: Jocul Simonei este agresiv şi face un pas în faţă la retur ceea ce-i aduce un 15 la 00. Reverul danezei funcţionează, iar Simona nu poate recupera spaţiul lăsat liber, 30 la 15 pentru Wozniacki. Punct formidabil reuşit de daneză, care ajunge la mingea transmisă în scurt de Simona. Schimb impresionat pentru 40 la 15. Wozniacki câştigă game-ul pe propriul său serviciu.



Halep - Wozniacki, 2-4: Simona revine pe teren şi reuşeşte un forehand care o pune în dificultate pe daneză. Al doilea game de serviciu în alb câştigat de Simona.



Halep - Wozniacki, 1-4: Simona luptă să recupereze punctele, însă Wozniacki nu-i lasă foarte multe ocazii. Challenge Simona pentru mingea de 0-40, dar din păcate este în afara terenului. Daneza comite a doua dublă greşeală, dar câştigă cel cel de-al cincilea game din primul set.



Halep - Wozniacki, 1-3: Voleu pe linie reuşit de Simona. Jocul româncei este unul mult mai agresiv, înaintează la fileu pentru a-şi pune adversara în dificultate. Trei şanse de game pentru Simona. Game alb pentru Simona.

Halep - Wozniacki, 0-3: Daneza continuă să joace agresiv, iar Simona pare surprinsă de stilul ei de joc. Wozniacki pare că nu îi lasă ocazii româncei. Simona prinde o ocazie şi intră în teren, puncând cu un rever în lung de linie pentru 30 -15.

Halep - Wozniacki, 0-2: Simona deschide terenul danezei, iar aceasta din urmă profită. Daneza joacă agresiv, dar Simona nu cedează şi intră în teren pentru a recupera punctele. Wozniacki face 40 la 15 printr-un rever în lung de linie. Se observă o evoluţie a serviciului româncei, dar daneza atacă cu un forehand în lung de linie.

Halep - Wozniacki, 0-1: Daneza deschide meciul şi serveşte agresiv. Simona Halep face primul ei punct din acest meci cu un voleu reuşit la fileu.

Halep - Wozniacki, 0-0: A început meciul mult aşteptat. Simona Halep intră pe teren şi este pregătită să-şi apere titlul de locul I mondial, dar şi să-şi îndeplinească visul de-a câştiga primul titlu de Grand Slam din carieră.

Simona Halep - Caroline Wozniacki. Numărul 1 WTA şi numărul 2 WTA se înfruntă în finala Australian Open 2018, sâmbătă, într-un meci care va decide cine va fi, de luni, locul 1 mondial.

Niciuna dintre jucătoare nu a mai câştigat până acum un turneu de grand slam, astfel că vom asista la o premieră, indiferent de rezultatul finalei.

Simona Halep poate deveni a doua jucătoare din România care câştigă un titlu de grand slam, după ce Virginia Ruzici, managerul său, a cucerit titlul în 1978 la Roland Garros.

Liderul mondial al tenisului feminin, românca Simona Halep, a declarat, vineri, că este relaxată şi va da totul în finala de sâmbătă a turneului Australian Open, la Melbourne, contra danezei Caroline Wozniacki.

“Mă simt bine. Sunt un pic obosită din cauza numeroaselor ore petrecute pe teren. Dar mă simt bine, sunt relaxată, nu simt presiunea meciului. Am dormit mult. Acum aştept să mă antrenez un pic pentru a simţi mingea. Aştept cu nerăbdare să joc mâine, să mă bucur de finală şi să mă concentrez pe mine, pentru că lucrul cel mai important este să îmi fac jocul meu″, a afirmat Halep, citată de site-ul WTA.

Halep a comentat şi felul în care se simte în comparaţie cu parcursurile pe care le-a avut până în finalele de la Roland Garros, în 2014 şi 2017: “E diferit. Mă simt diferit. Nu mai resimt presiunea. Din punct de vedere emoţional poate e la fel. E un meci mare, e o zi importantă mâine. Dar încerc şi simt că pot să îl tratez ca pe un meci normal. Dacă se va întâmpla, bine, dacă nu, sunt sigură că dacă voi continua să muncesc la fel voi mai avea astfel de oportunităţi în viitor. Voi da tot ce am şi cu siguranţă voi fi împăcată după aceea, indiferent de rezultat.”

“Am spus în discursul de la Roland Garros şi iată sunt din nou într-o finală de Grand Slam. Dacă voi continua să muncesc la fel şi dacă sunt motivată să cresc de la o zi la alta voi mai avea astfel de meciuri, de momente”, a adăugat Simona Halep.

Constănţeanca de 26 de ani s-a referit şi la nivelul său crescut de agresivitate în joc: ″M-am schimbat. Sunt mai bună decât la Roland Garros. La French Open, chiar dacă toată lumea a spus că nu am riscat, că nu am încercat să atac punctele, aceea a fost limita mea la acel moment. În opinia mea, am făcut tot ce am putut în acel meci, dar nu am reuşit mai mult din cauza părţii emoţionale şi poate din cauza jocului. Nu am avut forţa mentală că trebuie să risc sau iau iniţiativa. Acum sunt mai bine. Am lucrat la asta. Cred că nu îmi mai e teamă că pierd, refuz să pierd. Refuz să cred că adversara poate fi mai bună decât mine la unele capitole pe teren. Din acest motiv am pus limita foarte sus la fiecare meci pe care îl joc.”

În drumul său către finală, Halep a salvat trei mingi de meci în partida-maraton cu Lauren Davis din turul al treilea şi două în semifinala cu Angelique Kerber, în timp ce adversara ei din finală, daneza Caroline Wozniacki a reuşit şi ea să salveze două mingi de meci în turul al doilea, contra croatei Jana Fett, revenind de la 1-5 în setul decisiv.

Daneza Caroline Wozniacki, cap de serie numărul doi, care va disputa sâmbătă finala feminină a turneului de tenis Australian Open împotriva româncei Simona Halep, favorita numărul unu, a dezvăluit pentru site-ul WTA că vrea să abordeze acest meci ca pe oricare altul disputat până acum în primul Grand Slam al anului.

Dacă va câştiga finala, Wozniacki va intra în posesia primului ei trofeu de Grand Slam şi va redeveni nr. 1 WTA, după o pauză mai mare de 7 ani.

″Voi încerca să abordez meciul de mâine în acelaşi fel în care am jucat fiecare meci aici. Sincer, victorie sau înfrângere, soarele va răsări mâine, va fi ca orice altă zi. Voi fi aceeaşi persoană, voi avea aceeaşi familie şi aceiaşi prieteni în jurul meu. Victorie sau înfrângere, atât timp cât am dat totul, pot fi mândră de mine însumi şi fericită indiferent de ce rezultat va fi″⁣, a declarat jucătoarea daneză, care a mai jucat două finale de Grand Slam, la US Open (2009, 2014).

Wozniacki a dezvăluit că a avut mai multe emoţii înainte de semifinala cu Elise Mertens, decât înaintea finalei cu Simona Halep: ″Sunt stimulată. Mă simt chiar bine. Cred că am fost mai nervoasă înaintea semifinalei. Cred că a existat multă presiune pe mine şi multe aşteptări. Cred că vor dispărea mâine când voi juca împotriva Simonei, care este o mare jucătoare. Numărul 1 în lume. Cred că e o poveste amuzantă, numărul 1 şi numărul 2 joacă una împotriva alteia pentru locul numărul 1 în clasament şi pentru primul lor Grand Slam. Cred că e grozav. Pentru aceste momente ne-am antrenat, pentru aceste momente ne-am pregătit în toată cariera noastră. Voi intra pe teren să lupt şi să dau totul acolo cu speranţa că va fi suficient de bine″⁣.

Jucătoarea daneză a opinat că acest turneu de Grand Slam a avut multe surprize în primele tururi, pentru că jucătoarele mai slab cotate nu aveau nimic de pierdut.

″Până acum a fost un Grand Slam foarte dificil, în special pentru mine. Am jucat multe meciuri şi a fost grozav să-mi intru în ritm. Aici de obicei jucătoarele outsidere au un mic avantaj, pentru că nu au nimic de pierdut, au avut un început de sezon bun şi s-au simţit puternice şi sănătoase. Iar tu nu cunoşti anumite jucătoare, pentru că apar mereu unele noi la început de an. De asta cred că au fost multe surprize în primele tururi. Am fost aproape să fiu eliminată şi eu, dar am reuşit să trec mai departe şi asta mi-a dat puţin mai mult calm″⁣, a explicat Caroline Wozniacki.

“Simona Halep, numărul unu care îşi cumpără echipamentul de pe internet, pentru că nu are sponsor” - este titlul controversat dat vineri de jurnaliştii spanioli de la publicaţia El Pais.

El Pais a venit cu afirmaţia după ce finalista de la Australian Open s-a îmbrăcat la acest turneu într-o rochiţa roşie, cumpărată din China. Deşi Simona a devenit numărul 1 mondial, fostul sponsor principal nu a vrut să îi prelungească contractul pentru mai mulţi bani, aşa că românca a ales, spre uimirea multora, să poarte un echipament fără nume. Între timp, cu o zi înainte de marea finală de la Melbourne, după victoria uluitoare din semifinale, Simona a devenit favorită la casele de pariuri.

La Australian Open, Simona a ales să poarte un echipament simplu, fără logo, spre deosebire de adversarele sale. Cunoscută publicaţie spaniolă El Pais a scris: “Oare e posibil ca numărul unu mondial de la orice sport, mai mult sau mai puţin mare, în vremurile moderne ale marketingului şi brandingului, să fie nevoită să îşi cumpere echipamentul de pe internet pentru că nu are un sponsor principal? Este cazul lui Halep.”

Simona nu şi-a mai prelungit contractul cu sponsorul principal, după ce acesta a refuzat să îi mărească încasările. Şi a anunţat că va începe negocierile cu alte companii de echipament sportiv, după finală de la Melbourne.

Din solidaritate, şi antrenorul său, australianul Darren Cahill, a renunţat la contractul pe termen lung pe care îl avea cu acelaşi sponsor.