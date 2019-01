Simona Halep continua lupta la Australian Open: romanca o va intalni pe Venus Williams, in turul 3 - VIDEO

In turul 2 de la Australian Open, lidera mondiala, Simona Halep, a dat piept cu numarul 37 in ierarhia WTA, americanca Sofia Kenin. In primul set, romanca a fost mult peste adversara sa, impunandu-se cu scorul de 6 la 3.

In mansa secunda, americanca a dat dovada de caracter si s-a impus la tie-break, cu scorul de 7 la 5.

In setul decisiv, principala favorita de la Openul Australian, s-a impus cu scorul de 6 la 4.

In turul 3, Simona Halep o va intalni pe Venus Williams, fosta numar 1 mondial si castigatoare a 7 turnee de Grand Slem.