Simona Halep e in careul de asi al turneului de la Montreal. Tenismena romana a invins-o pe Caroline Garcia si este in semifinale - VIDEO

Caroline Garcia, numarul 6 mondial, a condus in cateva randuri, in primul set. Halep, totusi, a luptat si a intors scorul. Campioana de la Roland Garros s-a impus cu 7 la 5. Garcia a cedat in setul doi si Halep a demolat-o. Romanca si-a pus in valoare backhand-ul si a castigat setul cu 6 la 1.

In semifinale la Montreal, Halep joaca impotriva australiencei Ashleigh Barty. Totodata, romanca si-a asigurat un loc la Turneul Campioanelor, care se va desfasura la Singapore, in octombrie. Intre timp, la Toronto, Rafael Nadal a trecut de Marin Cilic, scor 2 la 6, 6 la 4 si 6 la 4. Cu aceasta victorie, spaniolul si-a asigurat si el un loc la Turneul Campionilor.

Nadal va juca in semifinalele turneului Rogers Cup cu rusul Karen Khachanov. In cealalta semifinala, vor evolua Kevin Anderson si noua revelatie a tenisului mondial, Stefanos Tsitsipas. Grecul in varsta de 19 ani l-a batut pe germanul Alexander Zverev, in sferturi, scor 3 la 6, 7 la 6 si 6 la 4.