Simona Halep e tot mai aproape de prima pozitie in topul mondial. Romanca si-a invins adversara si s-a calificat in sferturi, la Cincinnati - VIDEO

Simona Halep, numarul 2 in topul WTA, va deveni, in premiera, lidera mondiala, daca va cuceri titlul la Cincinnati. Tenismena romana nu a avut un meci usor in fata Anastasiei Sevastova, din Letonia. Aceasta a condus cu 4 la 2, in primul set, insa Halep a revenit spectaculos si s-a impus cu 6 la 4.

In setul secund, Simona a controlat mai bine jocul si a castigat cu 6 la 3, reusind sa se califice in etapa urmatoare.

Halep va da piept cu tenismena britanica Johanna Konta, in sferturi. Intre timp, in turul urmator a ajuns si Garbine Muguruza. Jucatoarea spaniola, numarul 6 mondial, a trecut de americanca Madison Keys, scor 6 la 4, 3 la 6 si 7 la 6.

Muguruza joaca cu rusoaica Svetlana Kuznetsova, in sferturi. Campioana de la Cincinnati se va imbogati cu 522 de mii de dolari.