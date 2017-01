Simona Halep, eliminata in primul tur la Australian Open. Locul 52 WTA a invins-o clar, in doua seturi

Halep (4 WTA) a cedat dupa o ora si 15 de minute in fata numarului 52 mondial, in setul secund conducand cu 1-0.

Simona Halep, care si anul trecut pierduse tot in primul tur la Melbourne, a avut doi asi in acest meci, o dubla greseala, 18 mingi direct castigatoare si 19 erori nefortate, in timp ce Rogers a reusit 2 asi, 26 de winners si a comis 22 de erori nefortate. Romanca si-a creat o singura oportunitate de break, nefructificata.

Halep si Rogers (locul 57 WTA) s-au mai intalnit o singura data pana in prezent, la editia 2015 de la US Open, romanca impunandu-se atunci in doua seturi (6-2, 6-3), in turul al treilea.

La a saptea sa prezenta la Australian Open, Halep are cele mai bune rezultate la editiile din 2014 si 2015, cand a ajuns pana in fata sferturilor de finala.

Halep are un debut modest de sezon, cu o victorie si doua infrangeri, dupa ce a iesit din optimi la primul sau turneu din acest sezon, cel de la Shenzhen (China).

Irina Begu (cap de serie numarul 27, 29 WTA) s-a calificat in turul secund, dupa 5-7, 6-3, 6-4 cu kazaha Iaroslava svedova (39 WTA), in 2 ore si 18 minute. Fiecare jucatoare a avut cate 3 asi, Begu a comis 8 duble greseli, iar svedova 3.

Begu si svedova era la egalitate, 1-1, in meciurile directe, kazaha invingand in 2011 in primul tur la Fes (Maroc), cu 6-3, 6-2, iar romanca in 2015, in primul tur la Charleston, cu 6-0, 6-7 (7), 6-4.

In turul secund, Irina Begu o va infrunta pe castigatoarea dintre Kristyna Pliskova (Cehia) si Viktorija Golubic (Elvetia).

Patricia tig (107 WTA) a fost surclasata de portoricana Monica Puig (N. 29), campioana olimpica en titre, cu 6-0, 6-1, in doar 53 de minute.

Halep si Puig vor primi pentru participare 10 puncte WTA si 50.000 de dolari australieni, in timp ce Begu si-a asigurat 70 de puncte si 80.000 de dolari.

Tot luni joaca si Sorana Cirstea cu rusoaica Irina Hromaceva, iar marti vor evolua in primul tur celelalte doua romance de pe tabloul principal de simplu, Monica Niculescu (impotriva rusoaicei Ana Blinkova) si Ana Bogdan (contra rusoaicei Elena Vesnina).